شباب بلوزداد في تونس وعينه على الصدارة

يلاقي شباب بلوزداد، بداية من الساعة الحادية عشرة من سهر ة اليوم السبت، مضيفه الترجي التونسي على حمادي العقربي بتونس، وذلك لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وواجه شباب بلوزداد، بعض الصعوبات في طريقه إلى الدور ربع النهائي، إذ يسعى جاهدا لإنهاء هذا الشق من المسابقة متصدرا لمجموعته التي يحتل فيها أبناء باب السويقة الريادة بعشر نقاط، أما " السياربي" فهو الوصيف بتسع نقاط، متبوعا بالمريخ السوداني بخمس نقاط، وأخيرا الزمالك المصري بأربع نقاط.

وعن المواجهة قال لعب الشباب إسلام بلخير خلال الندوة الصحفية: " الأجواء داخل الفريق مميزة للغاية، وقد حضرنا لمواجهة الترجي بجدية كبيرة، حتى نعود بالفوز من تونس، لدخول الدور الربع نهائي في أفضل حال".

وأضاف: "هدفنا كان التأهل إلى الربع نهائي، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، والآن تركيزنا منصب على المباراة المهمة التي تنتظرنا اليوم، من أجل رد الاعتبار لأنفسنا بعد هزيمة مباراة الذهاب".

أما مدرب الترجي نبيل معلول فقال: " نبيل الكوكي يعرفنا جيدا ونحن نعرفه كذلك، خاصة وأن الشباب والترجي إلتقيا في العديد من المرات خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: " المباراة ستكون صعبة أمام شباب بلوزداد مثل باقي المباريات، التنافس كان صعبا وعلى تفاصيل صغيرة".

وأردف:" الترجي التونسي وشباب بلوزداد هما الأفضل، المريخ والزمالك لم يقدما أفضل ما لديهما، شباب بلوزداد يعرفنا جيّدا ويملكون المدرب نبيل هو الأخر يعرفنا جيّدا”.

وسيدير اللقاء الحكم الغابوني "بيار غيسلان تشو" بمساعدة الأنغولي "جيرسون إيميليانو دوسانتوس والغابوني "بوريس مارلاس ديتسوغا" كمساعد ثاني.

يذكر أن الترجي التونسي منح شباب بلوزداد 4 آلاف تذكرة مجانية، لتوزيعها على جماهير الشباب، بمناسبة مباراة اليوم،وتأتي هذه الخطوة في إطار المعاملة بالمثل، بما أن إدارة شباب بلوزداد كانت قد وفرت أيضا تذاكر مجانية لجماهير الترجي، في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الفريق التونسي بهدف دون رّد.