حصيلة تدخل وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 3968 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 276 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 11 شخص وإصابة 382 اخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

أثقل حصيلة سجلت بولاية باتنة بوفاة 02 شخصين وإصابة 02 أخرين بجروح على إثر حادث اصطدام بين 02 شاحنتين وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.

للذكر فإن حصيلة حوادث المرور خلال 09 أيام الأولى لشهر رمضان، 1057 حادث مرور خلف للأسف وفاة 29 شخص في مكان الحوادث وإصابة 1478 أخرين.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 04 أشخاص لهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون Co المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم، الكائن بحي محمد الناموس ببلدية سكيكدة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة الى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

للذكر كذلك، تدخلت عناصر الحماية المدنية لأجل إخماد 06 حرائق حضرية، صناعية، مختلفة وحريق أشجار مثمرة بكل من ولايات الجزائر 04 حرائق، خنشلة عين تموشنت، أدت هاته الحرائق الى خسائر مقدرة باحتراق 375 شجرة مثمرة بولاية خنشلة، على إثر حريق أشجار مثمرة نشب بالمكان المسمى أولاد أوصيف ببلدية بوحمامة.