غليزان: تنصيب لجان المدن

أشرف والي غليزان منذ أسبوع على تنصيب لجان المدن التي يكون لها دور فعال في الحفاظ على البيئة والوجه الحسن لمدن البلديات الأم بولاية غليزان، حيث كانت الانطلاقة من بلدية عاصمة الولاية أين التقى مسؤول الولاية الأول بممثلي المجتمع المدني مصغيا لمختلف آرائهم، وهذا في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، وتسيير الفعل التنموي المحلي. فبعد بلدية غليزان، عرج السيد لكحل عياط على بلديتي وادي أرهيو، وزمورة، ومن ثمة نهاية الأسبوع ببلدية مازونة. كما حضر في هذا التنصيب مديري الهيئات التنفيذية التقنية، وإطارات جامعية، وممثلي مكاتب دراسية،إلى جانب إطارات متقاعدة من قطاعات تقنية لها دراية بالوضعية التقنية للمدينة ما تعلق منها بمختلف الشبكات كالصرف الصحي وغيرها. وهذا في انتظار تنصيب لجان باقي مدن البلديات المتبقية.