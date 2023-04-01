الكناري يتطلع لنيل العلامة الكاملة

يختتم سهرة اليوم السبت، بداية من الساعة الـ 11، ناي شبيبة القبائل سلسلة مبارياته في دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي حجز فيها " الكناري" مقعده مسبقا في الدور ربع النهائي، متصدرا للمجموعة الأولى بعشر نقاط مناصفة مع الوداد المغربي.

ويلتقي الفريقان الليلة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يتطلع الكناري والوداد لإنهاء المرحلة الأخيرة في الريادة، خاصة وأن ممثل الكرة المغربية له أفضلية الأهداف على حساب أبناء جرجرة.

وتبحث" الجياسكا"، عن تكرار فوز آخر مشابه للفوز الذي حققه رفقاء بوعالية بملعب الخامس جويلية برأسية سوياد.

وقال مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي عن اللقاء: " المباراة ستكون رائعة بين فريقين كبيرين في إفريقيا، استعدنا جيدا لهذه المباراة ضد الوداد البيضاوي".

كما أضاف حمدي: "شبيبة القبائل عملاق إفريقيا بسجلها وتاريخها في المنافسة الإفريقية، نحن نحترم الوداد كثيرا الذي له انجازات كبيرة على الساحة الإفريقية، لسنا خائفين من الخصم لأننا شبيبة القبائل".

وفي ما يخص جماهير الشبيبة ، فإن الدخول إلى الملعب سيكون مجانيا ويكفي فقط تقديم جوزار السفر، وفق ما جاء لاعبر الصفحة الرسمية للفريق.

يذكر أن بيترو أتلتيكو الأنغولي، يستضيف نظيره فيتا كلوب ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويتواجد الناديان في المركز الثالث والرابع على التوالي.