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غليزان: قسيمة السيارات 500 دينار مفقودة

مجتمع
1 افريل 2023 ()
ج.لخضاري
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أعرب الكثير من مواطني دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة في غليزان أن امتعاضهم الشديد من انعدام قسيمة السيارات بمكاتب البريد كلها المنتشرة عبر البلديات الخمسة،وكذا قباضات الضرائب، سيما فئتي 1500، و500 دينار،

وقد أكد لنا البعض ممن التقيناهم في حيرة من أمرهم، لا سيما، وأن يوم الغد هو آخر آجال لاقتناء هاته القسيمات أنهم جابوا منذ الساعات الصباحية الأولى مختلف مكاتب البريد ولم يعثروا عليها، وتوجب عليهم الذهاب إلى مكاتب بريد البلديات الجارة التابعة لإقليم الشلف علهم يعثروا عليها.

فكان الأحرى بالمسؤولين المعنيين توفير جميع القسيمات وبالكمية الكافية، حتى لا يرتبك أصحاب المركبات، وخوفا من العواقب التي تصدمهم لو عجزوا عن إيجادها. جيلالي لخضاري

 

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