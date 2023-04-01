حبة بصل بـ110 دينار في عاشر أيام رمضان بالبليدة

سجل سوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة ببوفاريك وببوقرة بالبليدة، في عاشر أيام الشهر الفضيل، رقما قياسيا جديدا في أسعار البصل، والتي تسقفت بين الـ220 و230 دينار للكيلوغرام الواحد، لحد أن ميزان حبة بصل بلغ الـ110 دينار مساوية سعر حبة تفاح، فيما كان المميز في أجواء التبضع، ملاحظة نقص وشبه عزوف في الإقبال على مختلف السلع، ربما لأسعارها التي ظلت تراوح الارتفاع، ونقص الطلب عليها أيضا من قبل زبائن التجزئة بالأساس، واللافت أن الأسواق الجوارية خلفت استياء من مواطنين لقلة العروض بها، لدرجة أن بعضها سجلت حضورا فقط .

في وقت كان يتوقع أن تعرف نهار اليوم، أسعار الخضروات تراجعا في أسعارها، إلا أن العكس حدث، خاصة في بعض الخضروات، والتي تعتبر أساسية وواسعة الاستهلاك مثل البصل، ولم يبق الحديث عن البطاطا في هذه الأيام الرمضانية وقبلها، بل شكل البصل الحيز الواسع من الاهتمام والصدمة، وتسقف سعرها بين 220 و230 دينار، بعد أن كان نهاية الأسبوع مساويا لـ200 دينار للجملة، أما سعر البصل الطويل أو الرقبي كما يطلق عليه محليا فبلغ 55 دينارا، وعادت الكوسة في سعرها إلى الارتفاع مجددا، وبلغ سعرها بين 90 و100 دينار، بعد أن انخفض إلى 50 دينارا،

وظلت الطماطم تتراوح في سعرها بين 110 إلى 120 دينارا، والخيار البزلاء (الجلبانة) بين 140 و150 دينارا، أما الفاصولياء الخضراء (لوبيا ماشطو) فسعرها لم ينخفض عن الـ420 إلى 450 دينار. وتعريجا إلى سوق الفاكهة، فالأسعار "نار" أيضا، وبلغ سعر الموز الـ700 دينار، والتفاح وصل إلى 850 دينارا، ونجا التمر نوعا ما من لهيب الأسعار، وتراوح بين 250 إلى 650 دينارا.

أما عن أسعار اللحوم الحمراء وطيور الدجاج، فلم تتغير، وظلت تتراوح بين 2200 إلى 2700 بالنسبة للحمراء، وبين 470 و490 بالنسبة للبيضاء، أما عن طرحها بالأسواق الجوارية، فعلى الزبون خيار التبكير والطابور، وإن قصد نقاط بيع منتصف النهار، فهي مغلقة أمامه، ولمن كان محظوظا والتحق بالعرض، فحظه مع أجنحة الطيور" وفقط.