Mahrez entre dans l'Histoire du foot

Riyad Mahrez fait parler la poudre ! Pour le compte de la 29e journée de Premier League, Manchester City accueille Liverpool dans un choc décisif dans la course au titre.

À la pause, les deux équipes étaient à égalité sur le score de 1-1, mais quelques secondes après être revenus sur la pelouse, les Citizens ont trouvé la faille.

Sur une sublime ouverture de Julian Alvarez, Riyad Mahrez s'est retrouvé en bonne position dans le couloir.

Du pied droit, l'international algérien a distillé une place sublime du droit pour Kevin De Bruyne qui a pu terminer du gauche et remettre City devant.

Avec cette offre, l'ancien de Leicester devient le joueur africain ayant offert le plus de passes décisives en Premier League avec 56 offrandes.

Le Fennec entre à nouveau dans l'histoire de son championnat et de son continent.