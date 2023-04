Tunisie : Des restrictions dans l'utilisation d'eau

La Société nationale tunisienne de distribution et exploitation des eaux (Sonede) a annoncé vendredi 31 mars dans un communiqué, qu’elle mettra en place un système de quotas pour la coupure d’eau, selon les ressources hydrauliques disponibles, durant la nuit à partir de 21h00 jusqu’à 4h00 du matin durant les six prochains mois. « Une décision renouvelable au besoin, après examen de la situation des réserves stratégiques en eau fin septembre 2023 ». La même source a néanmoins précisé que cette période tout comme cette plage horaire pourront être ajustées pour chaque région du pays, selon la demande et l’évolution des conditions climatiques, notamment les températures.

Cette annonce est corrélée à la décision du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche datée du 29 mars 2023, d’interdire provisoirement certains usages de l’eau et d’imposer un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays, le tout accompagné d’une batterie de sanctions à l’égard des contrevenants.

« Plus les régions sont proches des côtes, à l’image des régions de Sousse et Monastir, situées sur des plaines, et plus l’acheminement de l’eau y est difficile », explique en outre aujourd’hui Mosbah Hellali, PDG de la Sonede, pour justifier les coupures d’eau préexistantes depuis l’an dernier dans ces régions.