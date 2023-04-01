وفاة رضيع دهسا بالشلف

توفي رضيع يبلغ من العمر 22 شهرا إثر دهسه من طرف سيارة نفعية من نوع "طويوطا هيلكس" في حادث أليم سجل، مساء اليوم، في منطقة بوخندق ببقعة البراغيش بسيدي عكاشة في ولاية الشلف.

ووفق ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تفاجأ سكان الحي بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها هذا الرضيع بعد أن أردته هاته السيارة المملوكة لتاجر متنقل يبيع الخضر والفواكه عندما كانت تتجول بالحي، حيث أردته قتيلا في عين المكان.

وباشرت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادثة، فما تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.