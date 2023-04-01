توصيات مجلس حقوق الإنسان حول المصابين بطيف التوحد

ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجهودات المبذولة الرامية لاندماج سلس للمصابين بطيف التوحد في محيطهم الاجتماعي، وذلك في الإطار العام لسياسة الدولة التي تهدف للتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، التي تتطلب عناية خاصة.

ودعا المجلس، في بيان له، إلى الاستعجال في بذل مزيد من الجهود المستهدفة خاصة الوقاية المبكرة من طيف التوحد والتكفل بالمشكلات التي يطرحها وذلك من خلال عمل منهجي، سبق أن أصدر المجلس عدة توصيات بشأنه، ويعيد هنا استعراض بعضها والتأكيد على وجوب الأخذ بها.

وذكر المجلس بتوصيته بضرورة تسطير استراتيجية شاملة يتم إعدادها بمساهمة كل القطاعات المعنية بموضوع التكفل بالأشخاص المصابين بطيف التوحد، تتضمن خاصة، آلية تنسيق فعال ودائم ما بين مختلف الفاعلين في هذا المجال بغية التوعية الواسعة والتشخيص وفق ضوابط أرضية وطنية توحد مختلف مراحل التشخيص، مع متابعة مسار الشخص المصاب بطيف التوحد، مما يسمح بالكشف المبكر والقيام بالعمل الضروري بإدماجه في المجتمع.

كما جدد المجلس دعوة كل الأطراف المعنية للعمل على إيجاد إطار قانوني شامل لمطابقة القانون 2/09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة بتاريخ 13ديسمبر 2006، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 ماي 2009 من جهة ولتكييف أحكام القانون المذكور مع أحدث التطورات والاكتشافات الطبية والعلمية التي تم التوصل إليها في مجال طرق الوقاية من طيف التوحد وعلاجه ومعالجة مشاكله لتكفل حقيقي بالمصابين به وإدماجهم السلس في المجتمع، بما في ذلك إدماجهم في الوسط التربوي في مختلف مراحله، ولاحقا في الوسط المهني، بتطبيق المادة 27 من القانون 2/9 سابق الذكر، بالنسبة المحددة فيها، وهو مطلب ثابت وملح بالنسبة لكل ذوي الإعاقة و هدف لابد من السعي لتحقيقه كاملا، لفتح الطريق أمامهم للمساهمة في بناء المجتمع.