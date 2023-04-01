الرابطة الثانية: اتحاد سوف ينجو من "فخ" التلاغمة

حافظ اتحاد سوف على صدارة الرابطة الثانية، في مجموعتها الوسطى الشرقية، بعدما حسم قمة الجولة الـ23 التي جمعته بصاحب المرتبة الثالثة نجم التلاغمة، اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ورفع النادي السوفي رصيده إلى النقطة الـ45 في الريادة وبفارق نقطة وحيدة عن الملاحق جمعية الخروب الذي تجاوز مولودية العلمة بنتيجة (3-1).

وقبل 7 جولات على الختام سيشتد الصراع على بطاقة الصعود الوحيدة بين اتحاد سوف وجمعية الخروب وبدرجة أقل نجم التلاغمة.

وفاق سور الغزلان - اتحاد عنابة 2-0

جمعية الخروب - مولودية العلمة 3-1

اتحاد خميس الخشنة - اتحاد ورقلة 2-0

اتحاد الشاوية - شبيبة سكيكدة 4-0

شباب باتنة - شباب برج منايل 2-0

جمعية عين مليلة - مولودية قسنطينة 1-0

اتحاد سوف - نجم التلاغمة 2-1

حمراء عنابة - اتحاد الحراش 1-2

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 45 23

2. جمعية الخروب 44 23

3. نجم التلاغمة 40 24

4. وفاق سور الغزلان 38 23

5. مولودية قسنطينة 36 23

6. اتحاد عنابة 32 22

--. شباب باتنة 32 23

8. اتحاد الحراش 31 23

9. اتحاد خميس الخشنة 29 23

10. شباب برج منايل 28 23

--. جمعية عين مليلة 28 23

12. مولودية العلمة 27 23

--. اتحاد الشاوية 27 23

14. اتحاد ورقلة 25 23

15. شبيبة سكيكدة 15 23

16. حمراء عنابة 13 23.