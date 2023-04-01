اتحاد خنشلة يعمق جراح نادي بارادو

أجريت، زوال اليوم، مقابلة خامسة عن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى استقبل فيها اتحاد خنشلة نظيره نادي بارادو على ملعب حمام عمار.

ولم يجد أشبال المدرب نبيل نغيز أي عناء في حسم المواجهة بعدما تمكنوا من الوصول إلى شباك العاصميين في ثلاث مناسبات عن طريق كل من بايزيد، يعيش وباكوه.

وسمحت هذه النتيجة لأصحاب الأرض من الارتقاء إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما يبقى الأكاديميون يعانون في المراكز المتأخرة (14- 17 نقطة).

وكانت الجولة الـ21 قد انطلقت افتتحت أمس الجمعة بإجراء 4 مواجهات.

النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ21:

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 2-0

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 0-0

نجم مقرة - إتحاد بسكرة 2-1

مولودية البيض - أمل الأربعاء 3-1

السبت:

إتحاد خنشلة - نادي بارادو 3-0

الأربعاء 5 أفريل:

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

شبيبة القبائل - هلال شلغوم العيد

أجلت إلى موعد لاحق :

اتحاد الجزائر - مولودية وهران

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 16

2. شباب قسنطينة 36 20

3. وفاق سطيف 32 20

4. مولودية الجزائر 31 19

5. اتحاد خنشلة 30 19

6. اتحاد الجزائر 29 17

-- شبيبة الساورة 29 19

8. مولودية البيض 27 20

--. اتحاد بسكرة 27 21

10..نجم مقرة 26 19

--. مولودية وهران 26 19

--. أولمبي الشلف 26 21

13. أمل الأربعاء 25 21

14. نادي بارادو 17 18

15. شبيبة القبائل 14 17

16. هلال شلغوم العيد 2 20.