La Foire du livre du Ramadhan a été inaugurée ce samedi au niveau de l’Office Riyad El-Feth (OREF) à Alger, sous l'égide de la ministre de la culture et des arts Soraya Mouloudji et se prolongera jusqu’au 15 avril.

Cette manifestation culturelle, mettra en vedette 23 maisons d’édition avec plus de 4.000 titres.

30 pavillons ont été aménagés pour répondre aux exigences des éditeurs. cette foire est ouverte de 11h à 15h et de 21h à 01h du matin.