أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات .

وأوضحت ذات المصالح ، في تنبيه لها باللون الأصفر ، أن أمطارا غزيرة ستميز كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، وجيجل، وذلك بداية من فجر اليوم إلى غاية منتصف النهار، وأشار ذات التنبيه إلى تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، وقالمة، إلى غاية التاسعة ليلا مع استمرار هبوب الرياح إلى غاية فجر يوم الإثنين .

وحذرت ذات المصالح ، من هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية على ولايات الوادي، تقرت، المسيلة، تبسة، المغير، خنشلة، بسكرة، الوادي و أولاد جلال .