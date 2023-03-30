دول عربية تدعو مواطينها تجنب السفر الى تنزانيا وغينيا الإستوائية

دعت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين والكويت مواطنيها عدم السفر إلى تنزانيا وغينيا الإستوائية الواقعتين بإفريقيا، مع تفشي فيروس "ماربورغ" بهاتين الدولتين.

وظهر فيروس ماربورغ في غينيا الإستوائية في فيفري الماضي، وأُعلن تفشيه في تنزانيا في مارس الماضي، وهو فيروس مميت تصل نسبة الوفاة بين حالاته إلى 88%، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الخارجية في كل من الإمارات والكويت، في بيانات رسمية يوم أمس السبت، مواطنيها الموجودين في تنزانيا وغينيا الاستوائية بضرورة الحيطة والحذر واتباع الإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن السلطات المختصة.

فيما قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان السبت، إنه على مواطنيها الذين هم بحاجة إلى السفر إلى الدولتين ضرورة اتباع النصائح والإرشادات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة (وقاية)، يوم الجمعة، قوله إنه يجب تجنب السفر إلى غينيا الإستوائية وتنزانيا "لحين السيطرة على المرض".

ووفق منظمة الصحة العالمية؛ فان "ماربورغ" يسببه فيروس من الفصيلة نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المسبّب لحمى الإيبولا، وتصاحب حمى ماربورغ أعراض ارتفاع كبير في الحرارة وصداع حاد. ولا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاج فيروس ماربورغ، بحسب منظمة الصحة العالمية، لكن المنظمة تسعى إلى بدء تجارب اللقاحات والعلاجات الخاصة به في أقرب وقت ممكن.

وقد كُشف عن مرض فيروس ماربورغ للمرة الأولى في عام 1967 بعد تفشيه بشكل متتالي في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.