البليدة: غلق مؤقت لشطر من الطريق الوطني رقم 29 ببوينان

سيتم غلق شطر من الطريق الوطني رقم29 بوسط حي عمروصة ببلدية بوينان شرق ولاية البليدة أمام حركة المرور ابتداء من اليوم الأحد ولمدة شهر بسبب أشغال إعادة تهيئة وتأهيل، حسبما أفاد به مسؤول بدائرة بوينان.

وأوضح رئيس الدائرة الشيخ زرقاط، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، أن غلق شطر من الطريق الوطني رقم29 بوسط حي عمروسة بلدية بوينان بشكل مؤقت جاء بقرار من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوينان مؤرخ في 30 مارس الماضي (يوم الخميس الفراط.) وأضاف أن قرار غلق الطريق لمدة شهر اتخذ للسماح للمؤسسة المكلفة بالأشغال بمباشرة عمل التهيئة ابتداء من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الجزء المعني بهذه الأشغال يعرف حالة من التدهور تستدعي التأهيل.

وأضاف رئيس دائرة بوينان أن سير المركبات سيحول من مفترق طرق وكالة الجزائرية للمياه مرورا بكل من القرية الاشتراكية 17 جوان وحي 5000 سكن عدل الورود وحي 3100 مسكن عدل وحي 2600 مسكن عدل. كما أشار نفس المصدر إلى أن أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني لدائرة بوينان ستكون موجودة في عين المكان من أجل توجيه المواطنين وتنظيم حركة المرور.