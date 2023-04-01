مدرب إندرلخت يتريث بخصوص سليماني

تحدث مدرب نادي، أندرلخت براين رايمر عن عودة الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى أجواء المنافسة.

وأكد التقني الدنماركي خلال الندوة الصحفية، عودة هدّاف " الخضر" إلى أجواء التدريبات، ملمحا في الوقت ذاته بإمكانية مشاركته خلال لقاء اليوم الأحد أمام نادي" آس يوبين".

وفضل المدرب التريث بخصوص قراره وقال: "يبقى أن نرى ما إذا كان سيلعب بشكل فعال ضد يوبين، ربما لن يتم اتخاذ هذا القرار وسننتظر إلى اليوم ".

وختم: "علينا أن نقرر ما إذا كان سيلعب من البداية، أو سيأتي كبديل فقط أو سيرتاح".

يذكر أن سليماني، غاب عن المعسكر الإعدادي الأخير للمنتخب الذي تخللته مواجهتان أمام النيجر ، بسبب الإصابة ما دفع الطاقم الفني بالاستنجاد ببغداد بونجاح.