الكشف عن سبب إبعاد حجام عن مواجهة ريمس

قام مدرب نادي نانت الفرنسي، أنطوان كامبوري بإبعاد الدولي الجزائري جوان حجام من لقاء اليوم أمام فريق ريمس وذلك لحساب الجولة من منافسات " الليغ1".

وكشفت صحيفة "واست فرانس"، أن المدرب طلب من الظهير الأيسر إفطار رمضان خلال يوم المباراة، وهو ما رفضه الوافد الجديد لصفوف "الخضر"، لكن في المقابل فإن اللاعب سيقوم بالإفطار في حالة واحدة فقط وهي خوض المواجهات خارج الديار.

و أضاف المصدر ذاته، أن كامبوري معتاد على هذا السلوك ففي عام 2009 وخلال فترة تدريبه لباريس سان جيرمان قال خلال الندوة الصحفية: "لدي قاعدة بسيطة للغاية في كل مكان أذهب إليه، رمضان في الأسبوع لا مشكلة، لكن في أيام المباريات ممنوع، أولئك الذين يقضون رمضان في يوم المباراة سيبقون في المنزل".

وأردف:" لن أعبث بصحة اللاعبين أو أضع اللاعبين الآخرين في مأزق، عندما لا تأكل طوال اليوم ، يصبح الأمر معقدًا".

وختم:" في غرفة خلع الملابس في نانت، يوافق اللاعبون الآخرون ، الذين يمارسون رمضان ، على الإفطار في يوم المباراة".

يذكر أن قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار خلال المباريات، غضبا وجدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول، وهو الأمر الذي جاء نقيضا لقرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي أصدرت في بداية شهر رمضان تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان.