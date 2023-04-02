العاصمة : حجز كمية كبيرة من المهلوسات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية في باب الواد بالعاصمة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تروج للمخدرات و المؤثرات العقلية مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وحسب بيان لذات الهيئة ، تم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 عاما حيث مكنت العملية من ضبط وحجز 7005 كبسولة من المؤثرات العقلية، 11 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، 10 هواتف نقالة، مبلغ مالي قدر ب 560 ألف دينار من العملة الوطنية، 3 مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

كما أفضت التحريات في القضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح، إلى توقيف أحد الموقوفين، مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رايس حميدو. حيث تم حجز 19 ألف و520 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم ، ساطور،أسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد، 12.3 مخدرات من القنب الهندي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.