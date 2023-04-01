ثبات و ارتفاع في القيمة السوقية للاعبي " الخضر"

عرفت القيمة السوقية لبعض لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين ينشطون في مختلف المناصب والأندية إرتفاعا في أسهم خاصة بعد مواجهتي النيجر، ومن ضمن هؤلاء لاعبين إلتحقا لأول مرة بصفوف المحاربين، فيما تراجعت القيمة السوقية لمهاهجم " الخضر" لتبلغ عشرة ملايين يورو.

و وفق موقع " ترانسفر ماركت"، المختص إرتفعت قيمة كل من :

فارس شايبي لاعب نادي تولوز وبلغت 10 ملايين يورو.

نبيل بن طالب لاعب نادي أونجيه بلغت 7 ملايين يورو.

هشام بوداوي لاعب نادي نيس بلغت 7 ملايين يورو.

آدم زرﭬان لاعب نادي شارل لوروا بلغت 6 ملايين يورو.

أحمد توبة لاعب نادي باشاك شهير التركي بلغت 3.20 مليون يورو.

بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس بلغت 2.50 مليون يورو.

فيما تراجعت أسهم ديلور، و وصلت قيمته السوقية 10 ملايين يورو، بعد أن كانت 16 مليون يورو عندما كان يلعب بألوان مونبوليه ثم تراجعت إلى 13 مليون يورو بقميص نيس.

يذكر أن باقي قيم اللاعبين الآخرين، بقت ثابتة منذ مدة في صورة إسماعيل بن ناصر و رياض محرز وبلايلي وعيسى ماندي.