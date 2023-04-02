ڨالمة: جريمة قتل بحي 1000 قطعة

اهتز حي ألف قطعة ببلدية ڨالمة،صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل في حق ستيني، من قريب له ،على ماذكرت مصادر من عين مكان الحادثة.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخبر" بڨالمة، فإن الضحية"ب.ر" البالغ 58سنة قيد حياته، تلقى ضربات بآلة حادة على أنحاء من الجسم ، أردته قتيلا بعين المكان.

وقد تدخلت مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية بعاصمة الولاية ،مرفقة بمصالح الأمن ، بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى الحكم عقبي، في انتظار القيام بإجراءات التشريح القانونية، وتوقيف القاتل والكشف عن ملابسات جريمة القتل.