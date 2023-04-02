غليزان:أزيد من 6 قناطير لحوم بيضاء طازجة تصل مازونة.

تدعمت بلدية مازونة في غليزان بكمية هائلة من اللحوم البيضاء الطازجة المدعمة، والمباعة بـ 350 دينار للكيلوغرام، وهذا منذ اليوم الأول من شهر رمضان، من قبل ديوان تسويق اللحوم البيضاء ببلدية بوقيراط بمستغانم، ولحد الآن قد فاقت كمية اللحوم التي وصلت نقطة البيع بمقر الألبسة سابقا أزيد من 60 ألف كيلوغرام، حسب ما جاء في تصريح لمديرية التجارة بمازونة،

وقد لمحنا العشرات من المواطنين في طوابير ينتظرون قدوم الدجاج الطازج.

وحسب مسؤولة نقطة البيع، أن اللحوم البيضاء تصل بعد الساعة الثانية عشرة زوالا، وأنها في متناول كل الزبائن، والعملية لا تزال مستمرة طيلة الشهر الفضيل.

من جهتهم السكان استحسنوا هذا العمل كون اللحوم البيضاء قد عرفت ارتفاعا قياسيا، بحلول رمضان، وتراوح سعرها من 370 حتى 400 دينار للكيلوغرام، وأنه في ذات الوقت يتساءلون عن اللحوم الحمراء التي لم تصل المنطقة بعد. كما تناهى إلينا بالمقابل، أن ولاية غليزان ككل لا تزال تنتظر حصتها من اللحوم الحمراء.

من جانب آخر كشف رئيس مفتشية التجارة أن الحليب المدعم ارتفع إنتاجه بداية هذا الأسبوع، بعدما كانت ملبنة بن عولة تنتج 14500 لتر يوميا، إلى أزيد من 17 ألف لتر يوميا، كما ارتفعت حصة بلدية سيدي أمحمد بن علي إلى ألفي لتر يوميا، بعد كان ألف لتر فقط، وكذا بلدية مازونة إلى 4500 لتر يوميا.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن أعوان مفتشية التجارة بمازونة على قدم وساق للمتابعة اليومية والدائمة لكمية الحليب المدعم التي تصل نقاط البيع.