Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné le journaliste El Kadi Ihsane à 5 ans de prison, dont 3 ferme de et 700 mille da d’amende.

La société « Interface Media" a également été condamné a payer un million de da.

Ils sont poursuivis pour perception de parties étrangères et nationales et publications qui porteraient atteinte à l’intérêt national.