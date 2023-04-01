الفريق أول شنقريحة: الجزائر ترفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد ، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وخلال ذلك، ألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة كلمة توجيهية أمام الإطارات والمستخدمين تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشاد فيها بمضمون كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي أكد من خلالها سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

كما جدد الفريق أول السعيد شنڨريحة إرادة الجزائر على إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وأكد الفريق أول السعيد شنڨريحة رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب لأنها مقاربة أثبتت فشلها الذريع.