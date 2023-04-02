درك البليدة يكتشف عن مستودعا لتحويل حليب الأكياس للبن

فضح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في وادي العلايق ، في تفتيش منسق مع أعون لدى مديرية التجارة بالبليدة ، موزع حليب، يقوم باستغلال نشاطه و مستودع خاص ، بتحويل حليب الأكياس الدعم إلى مادة " اللبن " وتسويقها .

المعلومات الأمنية كشفت، أن التاجر الموزع ، كان يخصص حصة من حليب الأكياس و يحولها الى مادة اللبن ، بوضعها في براميل بلاستيكية ، لتسويقها لاحقا ، و كان يستغل مستودعا خاصا في ذلك ، ليتم فضحه متلبسا خلال مداهمة مفاجئة ، وهو يحاول الترويج لما لا يقل عن 03 آلاف لتر من الحليب ، دون سند قانوني ، الأمر الذي حتم على المتحرين و أعوان الرقابة و محاربة الغش، إتلاف ما لايقل عن ألفي لتر من الحليب بتلك البراميل ، تم تحضيرها لطرحها بالسوق بعد تحويلها إلى مادة لبن ، فيما تم مباشرة إجراءات قانون المضاربة ضد موزع الحليب