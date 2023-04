Conseil des ministres: Les dossiers à l'ordre du jour

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, ce dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi qui comporte des dispositions particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, en ce moment, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l'examen d'un projet de loi qui comporte des dispositions particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et plusieurs exposés relatifs au secteur des finances, dont la numérisation des services des biens de l'Etat, des Impôts et des Douanes, ainsi que l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques", précise le communiqué.