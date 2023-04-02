مراد حنيفي رئيسا جديدا للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على تنصيب السيد مراد حنيفي كرئيس جديد للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وتمت مراسم التنصيب بمقر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوكالة، يضيف ذات المصدر.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن حنيفي تدرج في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، ثم مدير المسح المنجمي، إلى أمين عام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وأمين عام بالنيابة لوزارة المناجم وغيرها من المناصب، وكان أخر منصب شغله -وفق البيان - مدير عام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.

وأشار الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى "تفاني وجدية حنيفي في أداء مهامه خلال مشواره المهني مثبتا جدارته واخلاصه في العمل"، وأكد على الثقة الممنوحة فيه وأنه لن يدخر جهدا من أجل السهر على تنفيذ مهامه الجديدة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية"، حسب نفس البيان.

كما أشاد عرقاب في كلمته -يضيف المصدر ذاته-، بإنجازات إسماعيل الجوزي، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالنيابة، وعلى "تفانيه في العمل وعلى المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال توليه لهذه المهام"، متمنيا له كل التوفيق في خطواته المستقبلية بالوكالة.