تيبازة: حجز وإتلاف قرابة 3 قناطير من اللحوم والأحشاء

تمكنت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازة من حجز واتلاف أزيد من 287 كلغ من اللحوم والأحشاء في كل من بلديتي الداموس وبوسماعيل ، كما سجلت أزيد من 13 مقترحا لغلق المحل عبر تراب الولاية.

وكشفت أليوم ، مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تييازة أنه في إطار لجان الرقابة خلال شهر رمضان قام أعوان الرقابة لمفتشية التجارة بالداموس رفقة الدرك الوطني والمفتش البيطري بعملية حجز واتلاف كمية قدرت بـ 223.7 كغ من اللحوم والأحشاء لعدم احترام شروط الحفظ و النقل وعدم وجود الوسم البيطري في لحم الغنم.

كما قام أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بوسماعيل رفقة المفتش البيطري بعملية حجز واتلاف لدى بائع اللحوم و الدواجن ببلدية بواسماعيل كميات من لحم البقر مجمد غير صالح للاستهلاك و أحشاء دجاج مجمد غير صالح للاستهلاك بكمية إجمالية تقدر بـ 64 كلغ منها 49 كلغ لحم بقر و 15 كلغ أحشاء دجاج.

وفي إطار عمليات الرقابة الاقتصادية والتفتيش لمختلف المحلات التجارية والمستودعات، وغرف التبريد قام أعوان الرقابة لقمع الغش والممارسات التجارية بمديرية التجارة والمفتشيات الإقليمية التابعة لها، ضمن مختلف اللجان المشتركة (أعوان الأمن، الدرك، مصالح البيطرة، هياكل البلدية) بعدة تدخلات ومداهمات منذ بداية شهر رمضان أسفرت عن متابعات قضائية وحجز لمواد إستهلاكية غير مطابقة كمايلي، وقدر عدد التدخلات بأزيد من 814 تدخلا ، وتحرير أزيد من 123 محضرا، واقتراح 13 غلقا للمحلات. وتمثلت المحجوزات في لحوم حمراء وبيضاء، مشروبات، مشتقات الحليب وغيرها ،بقيمة تفوق 36 مليون سنتيم .

وتأتي هذه العمليات في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة وتفادي الإحتكار غير المبرر والحد من التسممات الغذائية وكذا مراقبة مدى احترام الأسعار المقننة لبعض المواد المدعمة.