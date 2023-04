Arrivée du deuxième navire de veaux provenant du Brésil

Le ministère de l'agriculture et du développement rural a annoncé ce dimanche qu’un deuxième navire, contenant 2500 têtes de veaux provenant d’Amérique du Sud (République brésilienne), est arrivé le 31 mars 2023.

La viande sera commercialisée à un prix fixe de 1200 DZD par kilogramme pour offrir un prix abordable aux consommateurs, précise la même source.

Le communiqué précise aussi qu’un autre navire transportant plus de 3000 têtes de veaux arrivera également du même pays dans les prochains jours. La viande rouge fraîche importée du Soudan sera disponible dans les grandes surfaces et points de vente d’ALVIAR à partir d’aujourd’hui, le 02 avril 2023. La réception d’autres cargaisons devrait se poursuivre avec le temps.

Le ministère a également mis en place une plateforme en ligne nommée « Souk » regroupant tous les points de vente à travers le pays.