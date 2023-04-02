لوبيات معروفة تحاول زعزعة القطاع الصيدلاني

فندت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بشكل قاطع ورسمي، لما تداولته بعض الصحف الوطنية فيما يتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.

ونفت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بشكل قاطع ورسمي تلك الاشاعات الواردة في الصحف بخصوص هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في أعقاب التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس 16 مارس 2023، تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا، ولضمان وفرة المواد الصيدلانية، تستمر كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية.

ونددت الوزارة بشدة كل محاولات زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف ولوبيات بانت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.