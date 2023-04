L'Algérie rejette toute forme d’ingérence étrangère

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué, dimanche, une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement des Forces terrestres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, Monsieur le Général d’Armée a prononcé une allocution d’orientation, qui a été suivie par les personnels des unités des six Régions militaires via le système de visioconférence, à travers laquelle il a loué "la teneur du discours du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors du débat de haut niveau du Conseil de Sécurité de l’ONU où il a rappelé l’engagement indéfectible de l’Algérie pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent", relève le communiqué.

Le Général d’Armée a réitéré, à l'occasion, "la volonté de l’Algérie de conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, en soulignant le rejet par notre pays de toute forme d’ingérence étrangère dans la région, car cette approche s’est avérée être un échec total".

A cette occasion, le Général d’Armée a donné une série d’instructions et d’orientations portant, en somme, sur "la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat des unités et des personnels, conformément aux plans et programmes arrêtés, et de réunir les meilleures conditions de vie et de travail au profit des personnels de manière à leur permettre d’accomplir pleinement leurs missions", conclut le communiqué.