أمن مغنية يوقف شخصا مبحوثا عنه

تمكنت عناصر أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه بالغ من العمر 50 سنة محل بحث طبقا لـخمسة أوامر قضائية صادرة عن العدالة، ويتعلق بأمر بالقبض صادر عن محكمة القليعة عن قضية " جناية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة ".

وأما آخر صادر عن محكمة مغنية عن قضية " جناية إستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والنقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة من قبل جماعة إجرامية منظمة ".أما القضية الثالثة تتعلق بحكمين نهائين للحبس صادر عن مجلس قضاء تلمسان عن قضية " الحيازة، النقل، التخزين، والنقل، والوضع للمخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ". والحكم الثاني الصادر عن محكمة القليعة عن قضية " حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة ".مع أمر ضبط وإحضار صادر عن نفس المحكمة عن قضية " حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة ".

و بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.