انجاز تاريخي لبن زيما

سجل كريم بن زيما 3 أهداف متتالية، خلال 07 دقائق في الشوط الأول من مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسجل بن زيما أهدافه الثلاثة في 7 دقائق فقط (29 و32 و36).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بن زيما سجل هاتريك في الشوط الأول، لأول مرة في مسيرته، بمختلف المسابقات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد برباعية دون رد، ليقترب الفريق من تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا.

يذكر أن بن زيما رفع رصيده إلى 14 هدفا في قائمة هدافي الليغا خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (17 هدفا).