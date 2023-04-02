دول عدة تعلن خفض إنتاجها النفطي

أعلنت، اليوم الأحد، عدة دول منتجة للنفط، أعضاء في تحالف "أوبك+"، عن إجراء تخفيضات طوعية ومتفاوتة في إنتاجها، اعتبارا من شهر مايو المقبل والى غاية نهاية العام الجاري، بهدف دعم استقرار أسواق النفط.

وفي هذا الإطار أعلنت الجزائر عن خفض "طوعي" للإنتاج مقداره 48 ألف برميل يوميا، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023, بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، مبرزة أن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي، يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري ال33 لأوبك+ في 5 أكتوبر 2022"، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

كما أعلنت العربية السعودية, من جهتها، انها ستنفذ تخفيضا طوعيا في انتاجها من النفط بمقدار 500 الف برميل يوميا, ابتداء من مايو المقبل الى غاية نهاية العام الجاري, وفق وزارة الطاقة في المملكة التي أوضحت ان هذه الخطوة "هي اجراء احترازي يهدف الى دعم استقرار أسواق البترول".

من جهته صرح، الكسندر نوفاك, نائب رئيس الوزراء الروسي, ان بلاده ستمدد خفض انتاجها النفطي بواقع 500 الف برميل يوميا بشكل احترازي, موضحا في بيان ان "هذا الاجراء الاحترازي و المسؤول يتمثل في خفض 500 الف برميل يوميا مقارنة مع معدل الانتاج لشهر فيفري الفارط وهذا الى غاية نهاية العام الجاري".

أما وزارة النفط العراقية فأكدت بدورها أنها قررت خفض الانتاج طوعيا بمعدل 211 الف برميل يوميا, مشيرة الى ان هذا القرار جاء "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط و بما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

وأوضحت الوزارة العراقية أن الامر يتعلق أيضا بمواجهة التحديات التي تقف في وجه السوق النفطية العالمية و لتحقيق التوازن بين العرض و الطلب و استقرار السوق.

وبدوره اكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية الاماراتي ان بلاده ستخفض بشكل طوعي انتاجها من النفط بمقدار 144 الف برميل يوميا بداء من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري و هذا بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وقال المزروعي في تصريح له ان هذا الخفض الطوعي "هو اجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط, بالإضافة الى انه يأتي في اطار خفض الانتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري 33 لأوبك+ الذي عقد في 5 اكتوبر 2022".

من جانبه صرح وزير النفط الكويتي بدر الملا أن بلاده ستقوم هي الاخرى بخفض طوعي لانتاجها من النفط بمقدار 128 الف برميل يوميا سيسري مفعوله بداية من شهر مايو القادم وهذا بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

كما أعلنت سلطنة عمان من جهتها عن خفض لانتاجها النفطي ب 40 الف برميل يوميا كإجراء طوعي بهدف دعم استقرار أسواق النفط العالمية.