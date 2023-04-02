نحو تأسيس بنك معلومات جزائري

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الأحد ، بتأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل ، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وجاء في بيان الاجتماع أن من بين المخرجات "تأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب".

وفي ذات السياق، أمر الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة (مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك) ، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.



وأكد الرئيس تبون أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.

وأسدى تعليمات بالاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا، وفقا للبيان.