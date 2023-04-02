مراسيم رئاسية مرتقبة لتنظيم توزيع العقار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد.

وجاء في البيان أن الرئيس وجه بأن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية "ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة".

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة "التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية ، السياحية، والحضرية، التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية".

كما كلف الرئيس وزير السكن والعمران والمدينة بالتحضير لعرض في مجلس الوزراء "يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود".