المدية: نحو تركيب 3 آلاف كاشف تسرب الغاز

تواصل مصالح سونلغاز بالمدية عملية وضع كواشف تسربات الغاز المحترق في المنازل.

وبحسب بيان لذات المصالح، العملية تمس في مرحلتها الأولى كلا من القطب الحضري ببلدية المدية، حي 1657 مسكن ببلدية قصر البخاري والقطب العمراني ببلدية بوغزول، بحيث سيستفيد سكان هذه الأحياء السالفة الذكر من أكثر من 3 آلاف كاشف مجاني ستقوم مصالحنا بتركيبها لفائدة الزبائن بالأحياء السالفة الذكر، الى أن تعمم هذه العملية عبر إقليم ولاية المدية.

وتهدف هذه العملية الى الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين في حال تواجد أي تسرب غازات محترقة داخل منازلهم.

وفي سياق ذو صلة ،و في إطار برنامج التوعية و التحسيس الخاص بسنة 2022-2023 ، تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية حملتها الموجهة للحد من الاستعمال السيء للغاز الطبيعي.

للتذكير فقد سطرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية برنامج ثري يمتد من شهر نوفمبر الى غاية نهاية شهر أفريل، لفائدة كل المواطنين عبر إقليم ولاية المدية، والتي تشمل 64 بلدية، وهذا بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة في هذه الحملة التحسيسية.

ولأن ولاية المدية معروفة بالبرودة القاسية في فصل الشتاء، فقد استوجب، حسب بيان لمديرية التوزيع بالمدية، تحسيس كل شرائح المجتمع، وبالدرجة الأولى سكان المناطق التي استفادت مؤخرا من مادة الغاز الطبيعي والتي كان سكانها يستعملون غاز البوتان ، وكذلك المناطق السكنية الموزعة حديثا، إضافة الى المناطق التي سُجلت فيها حوادث العام الماضي، وكذا الصناعيين والمحلات التجارية التي تستعمل هذه المادة الحيوية، والعمل على تحسين سلوك استهلاك هذه المادة التي توفر الراحة و الرفاهية إذا اتبعنا النصائح والإرشادات اللازمة.