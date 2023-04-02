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منع إفطار اللاعبين: أنصار الـ "بي أس جي " يحتجون

رياضة
2 افريل 2023 ()
فاطمة.ب
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أبدى أنصار فريق باريس سان جيرمان، الأحد  احتجاجهم ضد القرار الذي أصدره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص وقف المباريات لكسر صيام اللاعبين المسلمين.

ورفع أنصار الفريق لافتة كتب عليها :" تمرة وكأس ماء.. كابوس اتحاد كرة القدم الفرنسي"، وذلك خلال مباراة فريق باريس سان جيرمان وضيفه نادي أولمبيك ليون، بِرسم الجولة الـ 29 من البطولة الفرنسية.

وكان الاتحاد الفرنسي قد وجه تعليمات للحكام في فرنسا بمنع وقف المباريات لاتاحة الفرصة للاعبين المسلمين كسر صيامهم خلال الشهر الفضيل، مما أثار موجة غضب عارمة تخللتها اتهامات للاتحاد بالعنصرية.

 

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