"سوسطارة" يتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"

اقتنص فريق اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، تذكرته نحو الدور ربع النهائي من منافسة كأس”الكاف”.

وتغلب فريق الاتحاد على ضيفه نادي الأخضر الليبي بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد ، في خضم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتضن ملعب 5 جويلية 1962 مجريات هذه المباراة، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من مصر.

ووقع أهداف فريق “سوسطارة” كل من: المدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 9 عن ركلة جزاء، و آدم عليلات في الدقيقتين الـ 20 والـ 75 أيضا في ركلة جزاء ، وكذا أيمن محيوس في الدقيقة الـ 36.

فيما اهتزت شباك مرمى الاتحاد بِهدف ليبي في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة.