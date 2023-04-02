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"سوسطارة" يتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"

رياضة
2 افريل 2023 ()
فاطمة.ب
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اقتنص فريق اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، تذكرته نحو الدور ربع النهائي من منافسة كأس”الكاف”.

وتغلب فريق الاتحاد على ضيفه نادي الأخضر الليبي بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد ، في خضم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتضن ملعب 5 جويلية 1962  مجريات هذه المباراة، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من مصر.

ووقع أهداف فريق “سوسطارة” كل من: المدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ  9 عن ركلة جزاء، و آدم عليلات في الدقيقتين الـ 20 والـ 75 أيضا في ركلة جزاء ، وكذا أيمن محيوس في الدقيقة الـ 36. 

فيما  اهتزت شباك مرمى الاتحاد بِهدف ليبي في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة.

 

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