بوغالي في زيارة إلى كوت ديفوار

يحل رئيس المجلس الشعبي الوطني بجمهورية كوت ديفوار، غدا الإثنين لحضور مراسم افتتاح الدورة السنوية العادية لمجلسها الوطني.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني ، أن رئيسه إيراهيم بوغالي سيشارك في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لجمهورية كوت ديفوار، وذلك إثر تلقيه دعوة لحضور مراسمها من قبل نظيره أداما بيكتوغو.

يشار إلى أن رئيس المجلس سيجري خلال هذه الزيارة، التي ستستغرق ثلاثة أيام، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المحليين أوالمدعوين المشاركين في هذا الموعد، وفقا لذات المصدر.

ويرافق رئيس المجلس وفد يتكون من نائب الرئيس وحيد آل سيد الشيخ، ومحمد دكاني رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر كوت ديفوار، والنائب فريدة جبال، ومستشاري الرئيس للشؤون الخارجية وللإعلام .

وأكد البيان أن الجزائر وكوت ديفوار تجمعهما "علاقات ثنائية متعددة الأوجه، يميزها حرص متبادل على تعزيزها، وقد تجسد ذلك في عديد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الذين يعدان من أكبر اقتصاديات القارة، وكذا في التصريحات التي ما فتئ يؤكد بها كبار مسؤولي البلدين هذا المسعى في شتى المحافل".

وأما على الصعيد البرلماني، بحسب البيان ، "فقد تعززت العلاقات بين المجلسين لاسيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة شهر مارس من العام الماضي، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى بعث التعاون على هذا المستوى بين بلدين لهما إمكانيات كبيرة لتحقيق الوثبة المرجوة في شتى المجالات".