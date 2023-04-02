الأحزاب السياسية بحث في فائدة العائلات السياسية

لم يعد يخفى على أي ملاحظ للشأن العام في البلاد الغياب اللافت للتشكيلات السياسية في الميدان، حيث طالت حالة الفتور الحزبي وحالة التواري غير المسبوقة عن المشهد السياسي.

باستثناء التحركات اللافتة لكتلة المعارضة في البرلمان وخارجه بزعامة حركة مجتمع السلم لرفض قوانين تحكم قطاعات ومجالات حيوية في الحياة العامة، منها القانون العضوي للإعلام الذي لوحت بشأنه "حمس" باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاطه، وقبلها ارتفاع صوت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، للتنديد بما تعتبره "تضييقا" على القيادات النقابية والمنخرطين في النقابات المعتمدة من خلال تمرير القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وأخيرا انتفاضة عضوين من "الأفافاس" بمجلس الأمة ضد القانون ذاته، إلا أن باقي التشكيلات السياسية أضحت في حكم الغائب تجاه هذه النصوص وتجاه قضايا وملفات مصيرية ذات طابع وطني اجتماعي وسياسي وحتى تجاه الخيارات الاقتصادية ذات البعد الدولي.

وأمام تسارع الأحداث انحصر أداء بعض الكيانات السياسة في إصدار بيانات في فترات متقطعة، فيما باتت أخرى في حكم المنسية.

تساؤلات عديدة طرحت عن أسباب تراجع النقاش السياسي والنقابي المعهود، خاصة حينما يتعلق الأمر بقرارات ذات بعد اقتصادي واجتماعي مصيري وأيضا حينما طرحت الحكومة ترسانة من القوانين المصيرية التي تسير المجتمع، حيث أثارت الجدل بعيدا عن الأطر الحزبية، ومن أبرز تلك النصوص قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الإعلام وقبلهما قانون العقوبات ومكافحة تبييض الأموال وعلاقته بالجمعيات.

تطرح التساؤلات كذلك حول توسع دائرة "الطلاق السياسي" أو حالة "اللاسياسة" رغم الحركية السياسية والجمعوية والنقابية التي قذف بها الحراك الشعبي إلى الواجهة قبل 4 سنوات فقط، قبل أن تنقلب الأمور من حالة انتعاش للآمال إلى تسجيل تراجع في النشاط والأداء الحزبي.

وفي ظل هذا الغياب الحزبي غير المعهود، يطرح السؤال: أين الفاعل السياسي مما يطرح في الساحة الوطنية من خيارات وقرارات رسمية وتشريعات؟

الواضح أمام هذا الوضع أن مكانة الأحزاب تراجعت منذ الحراك إلى يومنا هذا. فيما يرى متابعون أن الأمور تتجه إلى حتمية التجديد والانتقال في المؤسسات الحزبية بعد أفول نجم جيل كامل.

وفيما تحمل المعارضة السلطة مسؤولية كبح النقاشات وغلق فضاءات الحوار وملاحقة الناشطين وخنق الصوت المخالف، تذهب تفسيرات أخرى إلى أن الأحزاب نفسها تتحمل قدرا من المسؤولية، بسبب ضعف هياكلها وهشاشة أدواتها النضالية وأزمة ثقة المواطن فيها بعدما ارتبطت أسماء رؤساء أحزاب وقياديين بقضايا فساد وارتباطات قياديين برموز السلطة.