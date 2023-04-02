النفط يقفز بعد إعلان منتجي "أوبك+"

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان منتجي "أوبك+" الرئيسيين، عن خفض طوعي في إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من أول ماي القادم.

وخلال الدقائق الأولى من تعاملات بداية الأسبوع الأول من أفريل قفزت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمائة قبل أن تقلص من مكاسبها لتصل نسبة المكاسب إلى 5 بالمائة تقريباً.

وتداول خام غرب تكساس الأمريكي عند مستوى 79.8 دولاراً للبرميل، فيما بلغت أسعار خام برنت مستوى 84 دولاراً للبرميل.

وكان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+" أعلنوا، أمس الأحد، في بيانات متزامنة ومستقلة عن خفض طوعي للإنتاج.