كامبواري يبرر إبعاده لحجام ويرفض الجدل

تحدث مدرب نادي نانت الفرنسي، أنطوان كامبوري عن حادثة إبعاد الدولي الجزائر جوان حجام من التشكيلة قبل مباراة ريمس، على خلفية رفض الوافد الجديد لـ " الخضر"، عدم الصيام خلال أيام المباريات.

وقال كامبوراي: "خلال الأسبوع ، لا داعي للقلق على الصائمين ، فأنا على استعداد لدعمهم. هناك دعم ، وهناك استماع.

نحن نعلم أنه ليس وقتًا سهلاً، لكن في يوم المباراة ، يجب ألا تصوم، هناك الكثير من الشدة ، عليك أن تكون جاهزًا، والذين يصومون ليسوا في المجموعة ،لا أريدهم أن يتأذو".

و أضاف:" أنا أحترم حقيقة أنه صائم ، لكن يجب أن يحترم القاعدة التي وضعتها ، فهي صالحة للجميع، هناك ستة منهم يصومون في رمضان ، وجوين فقط لا يفطر في أيام المباريات، ببساطة ، عندما لا تأكل لن تعد في الفريق ، لن يتم اختيارك (. ..) أنا مدرب ، أضع القواعد ، ثم نحترمها أو لا، في أيام المباريات ، أريدهم أن يكونوا مستعدين ، 100٪ ، لتجنب الإصابات إنها فترة صعبة حيث نلعب مباريات بكثافة، ولن يتغير هذا".

وختم:" إنه اختياره ، وأنا أحترمه ، لا توجد عقوبة ولكن لدي إطار عمل ".