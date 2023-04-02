مولودية الجزائر تراسل وزارة الشباب والرياضة

راسلت إدارة نادي مولودية الجزائر وزارة الشباب والرياضة، بخصوص عملية بيع التذاكر خلال المباريات المقبلة التي سيستقبل فيها الفريق منافسيه بملعب 5 جويلية، بداية بمواجهة شباب قسنطينة هذا الجمعة لحساب الجولة الـ 22 من الرابطة المحترفة.

ووفق الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك، فإن الإدارة ثمنت عملية بيع التذاكر عبر منصة "تذكرتي" في مباريات المنتخب الوطني والمنافسات القارية للأندية، ولكنها توضح في المقابل أن بيع التذاكر إلكترونيا في مباريات البطولة لا يمنح أي أفضلية للفرق المستقبلة على أرضها بما أن البيع متاح للجميع.

و في السياق ذاته، اقترحت إدارة المولودية على الوزارة إما بيع التذاكر في شبابيك ملعب 5 جويلية من طرف إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، أو بيع حصة معتبرة من التذاكر الإلكترونية لإدارة الفريق على أن تتكفل هي بيعها للجمهور.