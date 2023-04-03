تسجيل حالات تسمم بالغاز بسطيف وتيزي وزو

تدخلت إسعافات الحماية المدنية صبيحة اليوم على الساعة 04سا 35د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قنوات صرف الغازات المحترقة لمدفأة المنزل بأولاد سي قاسم ببلدية عين الكبيرة، حيث تم حسب بيان الحماية المدنية إسعاف المصابين وهم من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 17 و47 سنة و نقلهم إلى مستشفى عين الكبيرة .

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو على الساعة 23سا50د من ليلة أمس من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد (طابونة) بمنزل بقرية اغزر نشبل ببلدية بوغني، حيث تم إسعاف المصابين من عائلة واحدة المتراوحة أعمارهم بين 03 سنوات و 25 سنة و نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المتعددة الخدمات لبوغني. ب.وسيم