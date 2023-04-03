العاصمة: الإطاحة بشبكة تستهدف المعتمرين

تمكنت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن هذه الشبكة نصبت على 40 شخصا راغبا في أداء مناسك العمرة، من خلال التكفل بجميع الإجراءات الخاصة بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 45 مليون سنتيم عن كل ملف. ومكنت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 25 و41 سنة.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 40 تذكرة سفر مزورة خاصة بمناسك العمرة و5 هواتف نقالة وأجهزة إعلام آلي بكل لواحقها. وكذا 5 جوازات سفر وطابعة وسكانير وختمين خاصين بوكالة سياحة وأسفار ونسخة عن رخصة استغلال وكالة سياحية والأسفار مزورة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.