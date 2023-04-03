موظفون بالمصالح المدنية ببلدية البليدة يحتجون

عبر موظفون بمصالح الحالة المدنية على وجه التحديد، بمختلف الفروع ومقر بلدية عاصمة الولاية البليدة، عن تذمرهم وغضبهم، لفرض العمل عليهم يوم السبت، بدل الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع، مثل باقي الدوائر والمصالح الرسمية، خاصة و أنهم ليسوا مصلحة تحتاج للدوام في هذه الأيام، على عكس بعض المصالح المالية والخدماتية.

وأضاف عاملون أنهم استغربوا القرار، الذي جاء في الشهر الفضيل، أين الوقت يتغير عن باقي أشهر السنة، وساعات الراحة والنّوم تتبدل وتنخفض، ويُصبح الضغط في العمل مضاعفا، خاصة

و أن مصالح الحالة المدنية بعاصمة الولاية، الطلب على الوثائق الإدارية بها كبير و لا ينقطع صيف و شتاء، لدرجة أنهم باتوا لا يستطيعون تلبية طلب المواطنين، و خاصة الوافدين من مناطق وحتى من ولايات بعيدة، ليزيد المسؤولون عنهم ضغطا فوق ضغط، و فرض عليهم العمل يوم راحتهم و عطلة نهاية الأسبوع.

ويطالب المحتجون، بأن يتم مراجعة القرار والعدول عنه، خاصة وأنهم متخوفون من أن يتم حرمانهم من التعويض المادي عن الساعات الإضافية.

رئيس البلدية رشدي عوف، أوضح لـ " الخبر "، أنه وأمام حجم الطلب على وثائق الحالة المدنية، للتعديل في ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، والتزاما بتعليمات السلطات العليا، في الحرص على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته، استلزم في هذه الأيام فقط اللجوء إلى " الساعات الإضافية "، ثم أن حقوق العمال لن تسقط وسيتم تعويضهم عن ساعات العمل المضافة بشكل قانوني.