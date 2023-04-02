بوادر أزمة بين بلايلي وأجاكسيو

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين يوسف بلايلي وفريقه أجاكسيو بعد رفض اللاعب الدولي الجزائري الالتحاق بناديه بعد نهاية مرحلة التوقف الدولي الأخيرة، غير مبال بالوضع الصعب الذي يمر به فريق الجزيرة الفرنسية الذي يصارع من أجل البقاء في بطولة "الليغ 1" وخاض أمس مباراة مصيرية أمام فريق كليرمون فوت.

وفيا لعادته بقضاء أيام من الشهر الفضيل بوهران، فضل بلايلي بعد إنهائه التزاماته مع المنتخب الوطني والعودة من تونس بعد مواجهة النيجر التحول إلى مسقط رأسه بوهران دون إبلاغ إدارة فريقه التي حاولت الاتصال به لحاجتها الماسة لخدماته تحسبا لمواجهة كليرمون، دون جدوى في سيناريو متكرر ومتجدد وغير غريب عن المهاجم الأسبق لاتحاد العاصمة الذي أكد مقربوه بأنه يتوجه لإنهاء تجربته في بطولة فرنسا والعودة إلى بطولات الخليج المغرية ماديا وغير "المجهدة" بدنيا.

وكان بلايلي قد عاش تجربة أولى في أوت 2020 عندما قرر البقاء بوهران ورفض العودة إلى السعودية للالتحاق بنادي أهلي جدة الذي أرسل إليه طائرة خاصة لأجل ترحيله (خلال فترة جائحة كورونا)، الأمر الذي قاد إلى نهاية تجربته "الفاشلة" مع النادي السعودي، وتكرر الأمر لاحقا مع نادي براست الذي لجأ في سبتمبر من العام الماضي إلى فسخ عقده لدواع انضباطية وعدم التزام اللاعب مع الفريق ورفضه البقاء على مقاعد الاحتياط وافتعاله المشاكل لتبرير غيابه المتكرر وتردد وقتها بأن زميله في الفريق إسلام سليماني وقف وراء تسريب ما حدث لوسائل الإعلام وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينهما ووصلت إلى درجة القطيعة.

ومن الناحية الفنية وبعد بداية مشجعة مع أجاكسيو الذي التحق به مطلع الموسم الجاري ووصوله لإحراز 6 أهداف وصناعة 3 أخرى، تراجع مستوى ابن الباهية بشكل كبير في الفترة الماضية، حيث لم يسجل ولم يصنع أي هدف في آخر 3 مباريات مع غيابه عن 3 مباريات أخرى.