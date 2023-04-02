سوناطراك تخفّض أسعار غاز البترول المسال

خفّضت شركة سوناطراك أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أفريل الجاري، بما يتراوح بين 23 و26 بالمائة مقارنة بشهر مارس.

وأفادت مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز"، بأن هذا التخفيض الذي قامت به سوناطراك مع أرامكو السعودية، يرجع إلى انخفاض أسعار غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع المعروض من غاز البروبان والبيوتان في الأسواق العالمية.

وفي هذا الخصوص، قامت سوناطراك بتخفيض سعر البيع الرقمي للبروبان 145 إلى 495 دولار للطن، ولغاز البوتان 180 إلى 510 دولار للطن.

تجدر الإشارة، إلى أن سعر سوناطراك الرسمي يتم استخدامه كمعيار قياسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتركيا.