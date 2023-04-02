واشنطن تنتقد قرار "أوبك+"

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها لا تعتقد أن تخفيض إنتاج النفط الذي أعلنته عدة دول منتجة في تحالف "أوبك+"، خطوة منطقية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قوله إنه لا يعتقد بأن تخفيضات دول في "أوبك+" منطقية في هذا التوقيت "نظراً لعدم اليقين في السوق".

ولفت كيربي إلى أن إدارة بايدن "تركز على الأسعار للمستهلكين الأمريكيين"، مضيفاً أنها ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن "تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين" الأمريكيين.

وكان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+" أعلنوا الأحد، في بيانات متزامنة ومستقلة عن خفض طوعي للإنتاج.

ويبلغ إجمالي خفض النفط من جانب الدول المعلنة نحو 1.66 مليون برميل يومياً، تضاف إلى مليوني برميل وزِّعت بين الأعضاء الـ 23 في التحالف، ابتداء من نوفمبر الماضي.

وتضمنت إعلان السعودية، الفاعل الأكبر في التحالف، عن تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، إلى جانب روسيا بذات الكمية، ابتداءً من شهر ماي وحتى نهاية 2023.

كما أعلنت الإمارات تخفيض إنتاجها طوعياً بمقدار 144 ألف برميل يومياً، والكويت بمقدار 128 ألف برميل، والعراق تخفيضاً طوعياً بمقدار 211 ألف برميل يومياً، الجزائر بـ 48 ألف برميل يومياً، وعُمان بـ 40 ألف برميل يومياً.